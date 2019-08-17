"Нужно строить стену": эксперт спрогнозировал сроки окончания войны на Донбассе

Эксперт считает, что войну с Россией закончить нереально, поэтому нужно подумать о переселенцах / www.segodnya.ua

Глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины Александр Доний высказал мнение, что последнее хлебное перемирие продемонстрировало - надежды на договоренности с Россией весьма призрачны.

Во время чата в Главреде он подчеркнул, что недавняя гибель четырех украинских военных лишний раз показала нежелание противника придерживаться режима огня.

"Только после максимального ослабления России могут произойти изменения внутри нее. И только после этого станет возможным прекращение войны. А для ослабления РФ необходимо усиливать западное давление на нее. Ни одно усиление экономических и гуманитарных отношений с ОРДЛО нецелесообразно, пока не изменится бандитская сущность местных режимов", - констатировал экс-нардеп.

Читайте такжеЭксперты оценили угрозу для Украины от ядерного взрыва в РоссииДоний считает, что единственный выход – выводить из оккупированных территорий украинских граждан, которым в мирной Украине необходимо предоставить работу, жилье и социальные гарантии. Он обвинил предыдущую власть в недостаточной заботе о вынужденных переселенцах.

"Нужно убрать из оккупированной части Донбасса наших граждан и строить после этого стену, в прямом смысле этого слова. Механизмов политической и дипломатической инкорпорации этих земель в Украине пока нет. Почему они должны появиться через год? Этого пока никто не объяснил", - отметил эксперт.

Напомним, Доний считает, что Украина должна бороться не за квадратные метры ныне оккупированных территорий, а, прежде всего, за людей, которые там проживают.