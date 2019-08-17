"Нужно строить стену": эксперт спрогнозировал сроки окончания войны на Донбассе

Аналитик считает, что предпосылок для сворачивания российской агрессии пока нет.
Глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины Александр Доний высказал мнение, что последнее хлебное перемирие продемонстрировало - надежды на договоренности с Россией весьма призрачны.
Во время чата в Главреде он подчеркнул, что недавняя гибель четырех украинских военных лишний раз показала нежелание противника придерживаться режима огня.
"Только после максимального ослабления России могут произойти изменения внутри нее. И только после этого станет возможным прекращение войны. А для ослабления РФ необходимо усиливать западное давление на нее. Ни одно усиление экономических и гуманитарных отношений с ОРДЛО нецелесообразно, пока не изменится бандитская сущность местных режимов", - констатировал экс-нардеп.
Читайте такжеЭксперты оценили угрозу для Украины от ядерного взрыва в РоссииДоний считает, что единственный выход – выводить из оккупированных территорий украинских граждан, которым в мирной Украине необходимо предоставить работу, жилье и социальные гарантии. Он обвинил предыдущую власть в недостаточной заботе о вынужденных переселенцах.
"Нужно убрать из оккупированной части Донбасса наших граждан и строить после этого стену, в прямом смысле этого слова. Механизмов политической и дипломатической инкорпорации этих земель в Украине пока нет. Почему они должны появиться через год? Этого пока никто не объяснил", - отметил эксперт.
Напомним, Доний считает, что Украина должна бороться не за квадратные метры ныне оккупированных территорий, а, прежде всего, за людей, которые там проживают.