В Харькове доцента военного вуза обвинили в любви к Путину

19 августа 2019, 15:21

В Сети появились скриншоты, которые красноречиво демонстрируют антиукраинскую позицию Геннадия Бондарева.

  • Скандал в Харькове facebook.com/Зрадники-військової-присяги-ХІТВ
  • Скандал в Харькове facebook.com/Зрадники-військової-присяги-ХІТВ
  • Скандал в Харькове facebook.com/Зрадники-військової-присяги-ХІТВ
  • Скандал в Харькове facebook.com/Зрадники-військової-присяги-ХІТВ
  • Скандал в Харькове facebook.com/Зрадники-військової-присяги-ХІТВ
  • Скандал в Харькове facebook.com/Зрадники-військової-присяги-ХІТВ
  • Скандал в Харькове facebook.com/Зрадники-військової-присяги-ХІТВ
  • Скандал в Харькове facebook.com/Зрадники-військової-присяги-ХІТВ
  • Скандал в Харькове facebook.com/Зрадники-військової-присяги-ХІТВ
  • Скандал в Харькове facebook.com/Зрадники-військової-присяги-ХІТВ
  • Скандал в Харькове facebook.com/Зрадники-військової-присяги-ХІТВ
  • Скандал в Харькове facebook.com/Зрадники-військової-присяги-ХІТВ
  • Скандал в Харькове facebook.com/Зрадники-військової-присяги-ХІТВ
  • Скандал в Харькове facebook.com/Зрадники-військової-присяги-ХІТВ
  • Скандал в Харькове facebook.com/Зрадники-військової-присяги-ХІТВ
  • Скандал в Харькове facebook.com/Зрадники-військової-присяги-ХІТВ
  • Скандал в Харькове facebook.com/Зрадники-військової-присяги-ХІТВ
  • Скандал в Харькове facebook.com/Зрадники-військової-присяги-ХІТВ

Преподаватель Харьковского института танковых войск (ХИТВ) Геннадий Бондарев вляпался в громкий скандал из-за своей любви к "русскому миру".

Стало известно, что преподаватель и доцент кафедры тактико-специальных дисциплин военного института Харькова последние пять лет скорбит за погибшими боевиками, а также поддерживает уничтожение территориальной целостности Украины, считает Путина "героем России", а российских девушек "самыми красивыми в мире".

"Человек, который обучает офицеров ВС Украины, преподает в военном вузе, в течение 5 лет имеет устойчивую антиукраинскую позицию, является ярым сторонником "русского мира", аннексии Крыма", - сказано в сообщении на Facebook-странице "Зрадники військової присяги ХІТВ".

Отметим, в сети появились скриншоты, которые красноречиво демонстрируют антиукраинскую позицию Геннадия Бондарева и доказывают его поддержку оккупантов. К слову, Бондарев активно пользуется запрещенной в Украине сетью Однокласники.

В комментариях под сообщением граждане спрашивают, почему Служба безопасности ВУЗа не приняла соответствующие меры.

"При кожному ВИШі є служба безпеки. Чому ця служба проїдає хліб і нічого не робить?", - высказался Юрий Новицкий.

"Ну якщо йому досі ніхто не встромив у макитру "лідоруба", то він відчуває безкарність, і він не поодинокі....", - сказал Сергей Калиниченко.

"Та деж сука наші служби!!! Чим вони займаюиься, що така наволоч ще навчає. А ми потім дивуємося, чому на випускному під газманова витанцьовують наші офіцери!!!", - возмутилась Людмила Макеева.

"Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди", - сказал Дмитрий Судак.

"Серед наших однокурсників окрім зрадників є ще чимало латентних, тому не здивований", - высказался Андрей Пивень.

"Отого гандона ще не повісили? Ще рік тому про оте чучало писали. Живчуа скотина", - добавил Александр Ваш.

Читайте такжеАдепты "русского мира" сделали провокацию в Станице ЛуганскойНапомним, ранее в захваченный Россией Крым в Севастополь на байкерский фестиваль, организованный мотоклубом Ночные волки, членов которого называют байкерами российского президента Владимира Путина, приехал главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин.

На полуостров Пушилина пригласил лидер Ночных волков Александр Залдостанов, говорится на сайте "главы республики".

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боевики русский мир предатель скандал ВУЗ Владимир Путин адепт новости Харькова Геннадий Бондарев
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