В Харькове доцента военного вуза обвинили в любви к Путину

Преподаватель Харьковского института танковых войск (ХИТВ) Геннадий Бондарев вляпался в громкий скандал из-за своей любви к "русскому миру".

Стало известно, что преподаватель и доцент кафедры тактико-специальных дисциплин военного института Харькова последние пять лет скорбит за погибшими боевиками, а также поддерживает уничтожение территориальной целостности Украины, считает Путина "героем России", а российских девушек "самыми красивыми в мире".

"Человек, который обучает офицеров ВС Украины, преподает в военном вузе, в течение 5 лет имеет устойчивую антиукраинскую позицию, является ярым сторонником "русского мира", аннексии Крыма", - сказано в сообщении на Facebook-странице "Зрадники військової присяги ХІТВ".

Отметим, в сети появились скриншоты, которые красноречиво демонстрируют антиукраинскую позицию Геннадия Бондарева и доказывают его поддержку оккупантов. К слову, Бондарев активно пользуется запрещенной в Украине сетью Однокласники.

В комментариях под сообщением граждане спрашивают, почему Служба безопасности ВУЗа не приняла соответствующие меры.

"При кожному ВИШі є служба безпеки. Чому ця служба проїдає хліб і нічого не робить?", - высказался Юрий Новицкий.

"Ну якщо йому досі ніхто не встромив у макитру "лідоруба", то він відчуває безкарність, і він не поодинокі....", - сказал Сергей Калиниченко.

"Та деж сука наші служби!!! Чим вони займаюиься, що така наволоч ще навчає. А ми потім дивуємося, чому на випускному під газманова витанцьовують наші офіцери!!!", - возмутилась Людмила Макеева.

"Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди", - сказал Дмитрий Судак.

"Серед наших однокурсників окрім зрадників є ще чимало латентних, тому не здивований", - высказался Андрей Пивень.

"Отого гандона ще не повісили? Ще рік тому про оте чучало писали. Живчуа скотина", - добавил Александр Ваш.

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На полуостров Пушилина пригласил лидер Ночных волков Александр Залдостанов, говорится на сайте "главы республики".