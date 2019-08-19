"Доктор смерть, хрена с два": украинцы разругали Супрун за призыв стучать на врачей

Ульяна Супрун призвала украинцев жаловаться на врачей / УНИАН

19 августа, в понедельник, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которую ранее"съели" в Сети из-за "вранья" о вакцинах, рассказала украинцам, куда обращаться в случае возникновения проблем и нарушений при вакцинации, или если медики откажутся делать прививки.

Супрун на своей странице в соцсети сообщила, что для сообщения о нарушениях при вакцинации следует обращаться в горячую линию Национальной службы здоровья Украины "1677".

После обращения НСЗУ передаст претензии в МОЗ, чтобы ситуацию можно было изменить, ведь все украинцы имеют гарантированный доступ к качественной медицинской помощи, вакцинации в частности.

Отметим, многие украинцы заявили, что не собираются сдавать таких врачей.

"Хріна з два я повідомлю про таких героїчних лікарів. Навпаки. Підтримаю у їх боротьбі із вашою безглуздою вакцинодиктатурою, яка більше шкодить, ніж допомагає", - заявила Mikolas Voroninauskas.

"Ви можете не щеплюватись. Головне, користуйтесь презервативами, щоб не розмножуватись", - ответила Tatyana Durmanenko.

"А что планируете делать с врачами, которые намеренно вакцинированным детям, переболевшим на корь (чаще в первые 21 день после вакцинации) ОРВИ, бронхит и ни под каким предлогом не пишут КОРЬ, т к у них" вказивка" сверху НЕ ПИСАТЬ ТАКИХ ДИАГНОЗОВ ПРИВИТЫМ ДЕТЯМ? Ситуация просто ПОВАЛЬНАЯ!?", высказалась Татьяна Кузнецова.

"Вам говорять говорять а ви ніби глухі чи що. Поки не буде прямої кримінальної відповідальності за неякісні вакцини, про ніяку обов'язкову вакцінацію розмови не буде", - высказался Олекса Бабанский.

"Ну нарешті. А то пані Супрун пише, що вакцини є, співробітники МОЗ письмово підтверджують, а в кмда і поліклініці кажуть нема. І шукай, де хочешь", - добавил Ярослав Юдин.

"Ну тобто ніякого вибору, все примусово. Зас....ці. А медиків, які розповідають іншу точку зору пропонують здати і їх звільнять. Демократія повним ходом. Рехформи ср—і", - сказал Леонид Раденко.

"А хто буде відповідальним за ускладнення після вакцинації? До кого звертатися і чи надасть компенсацію держава при поствакцинальній інвалідності?", - спросил Ингели Турберн.

"Меня очень волнует другой вопрос. Кто в нашей стране несет ответственность за тяжелые побочки от вакцинации? Не эти ли врачи, на которых Уляна Супрун советует стучать? Или лично она ответственна? У нас уже выплачивают стотысячные $ компенсации, как в США, если человек пострадал или умер вследствие вакцинации?", - возмутилась Алла Харченко.

"Ульяна...вы тут уже много дел наделали...уничтожить украинцев у вас не выйдет.. МЫ ПРОТИВ ВАС И ВАШЕГО БЕСПРЕДЕЛА. Очень надеюсь, что вы еще ответите за все что тут натворили. Вы останетесь в истории Ураины как доктор Смерть...вас такой и запомнят.. искоренителемукраинцев", - подчеркнула Марина Забазнова.

Читайте такжеСупрун встретилась с Зеленским: о чем шла речьНапомним, ранее Супрун рассказала, что детей без прививок не пустят в детсады и школы. По словам чиновницы, требование об обязательной вакцинации содержится в украинском законодательстве и подтверждено решением Верховного суда. Исключение составляют лишь все дети, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации.