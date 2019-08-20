Добирался своим ходом: в Украину прибыл новый посол Франции

Дипломат добирался в Киев на автомобиле из своего села Шатовиллен / Фото Twitter EdePoncins

В Украину прибыл новоназначенный посол Франции Этьен де Понсен. Он заменит Изабель Дюмон на этой должности в соответствии с указом президента Эммануэля Макрона от 24 июля.

О своем прибытии в Киев французский дипломат сообщил в Twitter.

"Хорошо прибыл в Киев. Моя миссия во главе посольства Франции в Украине может начинаться", - написал посол.

Дипломат также рассказал, что добирался в Киев на автомобиле из своего села Шатовиллен.

"Честь представлять Францию в Украине", - добавил дипломат.

/ Фото Twitter EdePoncins

До назначения на должность посла Франции в Украине Этьен де Понсен несколько лет работал инспектором МИД Франции, а перед этим – в Европейской службе внешних действий, а также был послом Франции в Кении и Болгарии.

Экс-посол Франции в Украине Изабель Дюмон, назначенная на эту должность почти четыре года назад, 27 июля в своем Twitter попрощалась с украинцами.

Напомним, ранее бывший посол США в Украине и аналитик исследовательского центра Атлантический Совет Джон Хербст прокомментировал телефонные переговоры президента Владимира Зеленского с главами России и Франции после обострения ситуации на Донбассе. Экс-посол считает, что у Зеленского неплохие шансы в переговорном процессе, так как он молод и не является "советским человеком".