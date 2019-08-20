На соратника Порошенко завели уголовное дело: в НАБУ рассказали детали

Игорь Кононенко / УНИАН

По факту декларирования недостоверной информации депутатом Верховной Рады Игорем Кононенко (фракция Блок Петра Порошенко) Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство.

"Да, зарегистрировали уголовное производство", - заявил директор НАБУ Артем Сытник Українським новинам.

Он пояснил, что основанием для расследования стали определенные заключения. В частности, речь идет о недекларировании Кононенко корпоративных прав.

Читайте такжеНАБУ вызвало на допрос КононенкоДело открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса, говорится в сообщении.

Напомним, согласно расследованию проекта Схемы: коррупция в деталях, первый замглавы фракции БПП Игорь Кононенко вместе с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисом причастны к выводу сотен миллионов гривен из нескольких государственных облэнерго.