На соратника Порошенко завели уголовное дело: в НАБУ рассказали детали

Дело открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса
По факту декларирования недостоверной информации депутатом Верховной Рады Игорем Кононенко (фракция Блок Петра Порошенко) Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство.
"Да, зарегистрировали уголовное производство", - заявил директор НАБУ Артем Сытник Українським новинам.
Он пояснил, что основанием для расследования стали определенные заключения. В частности, речь идет о недекларировании Кононенко корпоративных прав.
Читайте такжеНАБУ вызвало на допрос КононенкоДело открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса, говорится в сообщении.
Напомним, согласно расследованию проекта Схемы: коррупция в деталях, первый замглавы фракции БПП Игорь Кононенко вместе с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисом причастны к выводу сотен миллионов гривен из нескольких государственных облэнерго.