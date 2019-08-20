"Пакость Кличко": журналистка объяснила, зачем КГГА вытурили на Лукьяновку

Журналистка рассказала о пакости Виталия Кличко / Фото: klitschko-brothers

Решение о смене юридического адреса Киевской городской государственной администрации является элементом в противостоянии между Офисом президента и столичной мэрией, заявила журналистка Соня Кошкина.

"В случае разделения должностей мера и главы КГГА, оно неизбежно ожидает нового руководителя КГГА-"парашютиста" от Зе. Мелкая, со стороны команды Кличко, пакость", - пишет она в Facebook.

Вместе с тем она предположила, что вопрос смены главы КГГА может решиться после формирования нового состава Кабмина.

"Нет сомнений: новый Кабмин к просьбам Банковой будет более отзывчив). И вот должности разделят, назначив на Киев, допустим, Ткаченко. Или Вавриша. Или ещё кого. Приходит новый руководитель на Крещатик 36, а ему "здрасьте, вы тут у нас просто арендатор, договор аренды расторгнут, так что дуйте на Лукьяновку", - добавила она.

Читайте также"Мэр из тебя, как марлевые трусы": Кличко нарвался на троллинг после привета БогдануОтметим, что согласно информации в системе YouControl адрес регистрации КГГА изменился с ул. Крещатик, 36 на ул. Дегтяревскую, 31, корпус 2 в Шевченковском районе. При этом номер телефона ведомства в реестре не изменился.

По данному адресу также зарегистрировано коммунальное предприятие Киевблагоустройство.

Напомним, ранее Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Виталия Кличко.

Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству.