Отказ Украины от ядерного оружия: вскрылась интересная деталь

Леонид Кравчук пояснил, что Украине угрожали санкциями/ Главред

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина отказалась от третьего по мощности в мире арсенала ядерного оружия из-за угрозы экономических санкций США.

"Нас поставили прямо перед выбором – или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе и применят санкции", – рассказал экс-президент в интервью 24 каналу.

Именно такое требование Кравчук объясняет тем, что в Украине было 165 ядерных баллистических комплексов, которые были нацелены на Соединенные Штаты Америки.

"Управление (располагалось, - ред.) в Москве, а ракеты стояли у нас. Кто мог гарантировать, что не никто не нажмет кнопки и не выпустит ракету? А она бы попала в цель, которая была предусмотрена специальным шифром", – заявил Кравчук.

По его словам, кроме внешнего давления были и внутренние проблемы, прежде всего – экономические.

"Ведь чтобы получить тысячи танков и боевых машин, самолетов и ракет, почти миллион особого состава, необходимы были десятки миллиардов, которых у Украины не было", - добавил бывший глава государства.

Читайте также"Глупые иллюзии": журналист оценил вероятность переговоров по Донбассу в рамках Будапештского меморандумаКак известно, 5 декабря 1994 года в Будапеште был заключен так называемый Будапештский меморандум, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия. Полное название документа - Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Документ подписали президенты Украины (Леонид Кучма), США (Билл Клинтон), России (Борис Ельцин) и премьер-министр Великобритании (Джон Мейджор). Страны-гаранты обещали сохранение территориальной целостности Украины (в рамках тогдашних границ) и политической независимости.

Напомним, ранее бывший секретарь СНБО Евгений Марчук объяснил, почему Запад не стал защищать Украину в рамках Будапештского меморандума.