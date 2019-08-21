Под Киевом задержали грабителей, ими оказались экс-сотрудники МВД Грузии времен Саакашвили

Задержание налетчиков / МВД

Под Киевом задержали трех человек, которые вломились в дом бизнесмена и, угрожая оружием, требовали деньги.

Злоумышленники также связали бизнесмена и угнали его автомобиль. Как оказалось, налетчиками были трое грузин: правоохранители задержали 43-летнего Мириана Гочадзе, 41-летнего Тенгиза Занадзе и 33-летнего Левана Хуцишвили.

При этом Гочадзе и Хуцишвили входили в правоохранительную систему Грузии при президенте Михаиле Саакашвили. Гочадзе до 2013 года работал начальником отряда специального назначения МВД и покинул Грузию после смены власти. Занадзе работал в органах МВД с 2004 по 2013 годы, а Леван Хуцишвили — с 2006 года.

Как уточняет издание Новости Грузия, все трое принимали активное участие в боевых операциях на Востоке Украины, а в последние несколько лет занимались частным бизнесом.

По информации НГ, нападение на предпринимателя было связано с тем, что бизнесмен задолжал крупную сумму денег и отказывался ее возвращать.

По словам начальника полиции в Киевской области Андрея Небытова, полицейские двое суток пытались перехватить нападавших, устроив план "Перехват". Правоохранителям удалось задержать грузин в последний момент – на трассе, когда злоумышленники направлялись к аэропорту Борисполь.

По месту временного проживания задержанных обнаружили гранаты, пистолеты, автоматы.

По месту временного проживания задержанных иностранцев, сотрудники полиции обнаружили и изъяли гранаты, пистолеты, автоматы.

Стоит отметить, что еще недавно, 28 июня, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым даровал украинское гражданство Тенгизу Занадзе и Левану Хуцишвили.