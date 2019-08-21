Бизнесу приготовиться: Кабмин дал добро Гоструда на проверки в любое время суток

Кабмина разрешил Гоструда проверять бизнес / Скриншот видео с youtube.com

21 августа, в среду, Кабинет министров Украины дал добро инспекторам Государственной службы труда на инспекционные проверки предпринимателей.

По информации, в проекте постановления указано, что инспекторы труда имеют право беспрепятственно и без предварительного уведомления в любое время суток (с учетом требований законодательства об охране труда) приходить с инспекционными посещениями в любые производственные, служебные, административные помещения объекта посещения, ознакомляться с любыми документами, ведение которых предусмотрено законодательством о труде и которые содержат информацию о предмете проверки, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, ранее в Киеве на крупной взятке поймали чиновника Гоструда. Главный госинспектор ГУ Госслужбы по вопросам труда в Киевской области требовал от представителя частного предприятия 112 тысяч гривен за выдачу разрешительных документов на работу восьми газовых заправок.

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Также ранее украинцам собрались увеличить продолжительность отпусков – с 24 дней, предусмотренных нынешним законодательством, до обязательных 28 дней.

Если учитывать еще и 11 государственных праздников, то в итоге выходит 39 нерабочих дней, за которые работодатели должны работнику заплатить.