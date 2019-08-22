Беспредел в Кропивницком: у СИЗО из автоматов расстреляли адвоката

В четверг, 22 августа, в Кропивницком убили адвоката Александра Иванова.

Убийство произошло ориентировочно в 11.45 на улице Куропятникова возле СИЗО № 6, сообщили в Национальной ассоциации адвокатов Украины,

В сообщении отмечается, что неизвестные из автомобиля совершили обстрел из автоматического оружия. Адвокат погиб на месте.

Кроме того, местные СМИ также сообщают о еще одном пострадавшем, на месте преступления работает следственная группа.

По данным издания Точка доступа, нападавшие скрылись с места происшествия на красном авто ВАЗ-2109, полиция объявила план Перехват.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области расстреляли депутата.