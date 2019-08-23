Жестокое убийство журналиста в Черкасской области: обвиняемого отпустили под домашний арест

Суд отпустил обвиняемого в убийстве под домашний арест / Світ 24

В Черкасской области Вадима Мельника, которого обвиняют в организации убийства журналиста Василия Сергиенко, суд отпустил из СИЗО под домашний арест.

Прокуратура просила суд продлить содержание под стражей на 2 месяца, мотивируя это тем, что Мельник может сбежать от следствия, воздействовать на свидетелей или потерпевших. Адвокаты просили отпустить их клиента под залог в размере 153 тысячи гривен, сообщает Радио Свобода.

Однако суд отклонил оба ходатайства и отправил Мельника под домашний арест. Тот, в свою очередь, заявил, что вины не признает и бежать от следствия не планирует. До этого обвиняемый находился под стражей с 18 мая 2017 года.

Читайте такжеУбийство Гандзюк: журналисты показали реконструкцию нападенияКроме этого, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил под стражей обвиняемого в выполнении убийства Владимира Воронкова, но несмотря на ходатайство прокуроров оставил под домашним арестом Виктора Горбенко и Романа Недыбалюка, которых обвиняют в похищении журналиста.

Напомним, 4 апреля 2014 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области по указанию жителя Киева две группы мужчин похитили и в дальнейшем убили журналиста Сергиенко, а его тело закопали в лесу.

В организации похищения, в пытках и убийстве Сергиенко обвиняют Вадима Мельника, Владимира Воронкова, Виктора Горбенко, Валентина Завражина, Максима Русина и Романа Недыбалюка, которых задерживали в течение 2015-2017 годов.