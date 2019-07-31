Забил до смерти и выкинул труп в реку: в Черкасской области трагично закончилась пьяная ссора

Полицейские оперативно отыскали убийцу мужчины / cn.npu.gov.ua

В Черниговской области пьяная ссора двух мужчин закончилась летально: один знакомый забил другого до смерти, а тело выкинул в Десну.

В черте города очевидцы обнаружили тело умершего, и вызвали полицию. Многочисленные ссадины на голове покойного однозначно указывали на уголовное причину его смерти, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"После проведения ряда оперативных и розыскных мероприятий полицейские вышли на след злоумышленника. Им оказался 45-летний житель Чернигова. Подозреваемый во всем сознался. Он рассказал полицейским, что убийство произошло в результате пьяной ссоры между ним и наглядно знакомым мужчиной", - сказано в сообщении.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания согласно ст. 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), мужчине "светит" от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Тело умершего нашли в реке / cn.npu.gov.ua

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