Забил до смерти и выкинул труп в реку: в Черкасской области трагично закончилась пьяная ссора

31 июля 2019, 18:53

Убийце "светит" от 7 до 15 лет лишения свободы.

Полицейские оперативно отыскали убийцу мужчины / cn.npu.gov.ua

В Черниговской области пьяная ссора двух мужчин закончилась летально: один знакомый забил другого до смерти, а тело выкинул в Десну.

В черте города очевидцы обнаружили тело умершего, и вызвали полицию. Многочисленные ссадины на голове покойного однозначно указывали на уголовное причину его смерти, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"После проведения ряда оперативных и розыскных мероприятий полицейские вышли на след злоумышленника. Им оказался 45-летний житель Чернигова. Подозреваемый во всем сознался. Он рассказал полицейским, что убийство произошло в результате пьяной ссоры между ним и наглядно знакомым мужчиной", - сказано в сообщении.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания согласно ст. 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), мужчине "светит" от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Тело умершего нашли в реке / cn.npu.gov.ua

Ранее на Волыни женщина закопала новорожденного младенца: появились жуткие подробности.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
убийство нацполиция Черниговская область
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

18:57
ЦИК признал избранными еще полсотни нардепов: кто прошел в Раду
18:53
Забил до смерти и выкинул труп в реку: в Черкасской области трагично закончилась пьяная ссора
18:53
В Харькове памятник УПА повторно перекрасили в цвета флага Польши
18:26
Ярош пригрозил "лопнуть дегенерата Шария" и получил ответ
18:10
Омбудсмена Денисову вызвали на допрос в Генпрокуратуру
17:49
Члены Rammstein смачно поцеловались взасос на концерте в Москве Фото
17:45
"Руководство края к расстрелу": пожары в Сибири будут тушить шаманы Видео
17:44
РФ выплатила Украине 2,3 млн евро компенсации за некачественную нефть
17:32
Ликвидация УПЦ КП: Филарет подает в суд на Минкультуры
17:30
Главный сепаратист Приднестровья оказался украинцем
17:11
Танці з зірками 2019: Maruv стала участницей 3 сезона шоу Видео
17:04
"С Россией на дно": Сергей Шнуров написал стих о Путине
16:57
Гнев Зеленского в Черкассах: "прокурор-взяточник" лично выбирал людей на встречу с президентом Видео
16:55
Зеленский назначил нового губернатора Черкасской ОГА
16:48
Олимпик подписал африканского полузащитника
16:48
Олег Винник празднует 46-летие: астролог дал прогноз о будущем певца
16:38
Экс-соратник Януковича Портнов стал фигурантом дела о госизмене
16:25
Убийство Гандзюк: активисты жгли файера под полицией и домами заказчиков Видео
16:17
Данилюк и Верланов вошли в Антикоррупционный совет
16:15
"Извиняюсь, когда достроят?": Зеленский устроил ревизию в аеропорту Черкасс Видео
16:00
Гонки цен: что меняется в Украине в августе 2019 – от топлива до газа Видео
15:56
Порнозвезда взбодрила фантазию фанатов фото топлесс и голой Фото
15:56
К визиту Зеленского в Черкассах высушили лужи: в сеть слили видео Видео
15:42
Назвали дату премьеры фильма Ирландец от Netflix Видео
15:31
Убийство Гандзюк: журналисты показали реконструкцию нападения Видео
15:28
Печаль Филарета: в Минкульте рассказали о ликвидации патриарха УПЦ КП
15:28
ГБР нагрянуло с обысками в прокуратуру Днепропетровской области
15:25
Призера Олимпиады обвинили в сексуальных домогательствах
15:14
Кличко укатил в США и встретился с адвокатом Трампа
15:09
"Крым проклят": на фото показали освенцим от оккупантов и лысые пляжи Фото
15:00
"Я что, памятник?": Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст Видео
14:57
Джек Райан 2 сезон: дата выхода, актеры и новый трейлер Видео
14:56
Под Жмеринкой прямо на ходу загорелась электричка Видео
14:55
Карпаты вышли из единого телепула
14:48
Пытаясь избежать тюрьмы, Порошенко на допросе в ГБР "потерял память" мнение
14:39
В Укрзализныце грозят отменять поезда, если Кабмин не снизит налоги
14:27
"UFC против боя Нурмагомедова и Мэйвезера" - экс-чемпион UFC
14:23
В РФ признали, что не могут отказаться от "вездесущего доллара"
14:11
Как правильно загадывать желание при звездопаде: в Украине начинается звездопад Персеиды 2019 Фото Видео
14:09
"Макгрегор - мелкий, пьяный ирландец" - американский боец
13:57
"Томоса никто не видел": Филарет попросил Зеленского защитить его от "рейдера" Епифания Видео
13:57
Танці з зірками 2019: вызов принял ведущий шоу Одруження наосліп Видео
13:51
В небе над Винницей пронеслась военная авиация: опубликованы фото и видео Видео
13:35
СБУ поймало шпионившего в пользу России бывшего милиционера
13:25
Мэру Запорожья приготовиться: СБУ вызвала Буряка на допрос
13:24
Заря - Будучность: где смотреть матч, кто судьи, прогнозы букмекеров
13:19
Есть шанс обменять украинского журналиста Сущенко на Вышинского - адвокат
13:02
Голая Кардашьян показала зад на пошлом фото
13:01
Лукашенко и Зеленский по телефону обсудили ситуацию на Донбассе
12:51
25 грн/$ – далеко не предел: эксперты спрогнозировали чудесный курс доллара на август 2019 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять