В Черкасской области убит активист Майдана, перед смертью его пытали

В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области найдено тело похищенного накануне журналиста, активиста "Свободы", майдановца Василия Сергиенко. Погибшего перед смертью пытали.

Об этом сообщает "Прочерк" со ссылкой на главу Черкасской облорганизации ВО "Свобода" Юрия Ботнара. По его словам, у погибшего был пакет на голове, ножевые ранения и наручники на руках.

По данным милиции, погибший был активистов Автомайдана, он был похищен вечером 4 апреля из собственного дома в Корсунь-Шевченковском.

По данным сотника Самообороны Олега Собченко, тело погибшего было найдено в Виграивском лесу, в 15 километрах от города.

"В обед ребята из местной самообороны нашли место свежевырытой ямы. Дождались черкасских криминалистов и начали раскапывать место, прикрытое мусором. Там нашли тело мужчины, повернутого лицом в землю, на руках были наручники. Ребята узнали в нем пропавшего Василия Сергиенко", - цитирует активиста Gazeta.ua.

"После того, как достали тело мужчины, увидели следы страшных пыток: у Василия полностью разбита голова, перебиты колени, несколько ножевых ран в области почки, ножевое ранение в область сердца спереди и несколько ножевых в сердце со спины, перерезана шея спереди, перерезан затылок. В могиле значительное количество крови, то есть, добивали его еще там. Яма вырыта была заранее, потому что свежая земля перемешана с сухой. На это страшно смотреть, просто месиво какое-то, а не тело человека", - рассказал Собченко.

Активисты Самообороны имеют только одну версию убийства: политическая и общественная деятельность погибшего. Василий Сергиенко был заместителем председателя Народного Совета Корсунщины.

"Мы потеряли одного своего бойца. Возможно, это сделано для того, чтобы нас запугать, и мы перестали делать то, что делаем - контролировать власть", - сказал Собченко.