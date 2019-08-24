"Нет капитуляции": к офису Зеленского пришли с пикетом

24 августа 2019, 19:23

У президентской резиденции собрались военные и добровольцы.

  • Под Офисом президента прошла акция Нет капитуляции Фейсбук М.Гая
  • Под Офисом президента прошла акция Нет капитуляции Фейсбук М.Гая
  • Под Офисом президента прошла акция Нет капитуляции Фейсбук Г.Туки
  • Под Офисом президента прошла акция Нет капитуляции Фейсбук Г.Туки

В субботу, 24 августа, у здания Офиса президента в Киеве около сотни людей участвовали в акции против капитуляции.

У президентской резиденции собрались военные, добровольцы и общественные деятели. Они огласили ряд требований к президенту Украины Владимиру Зеленскому и передали представителю Офиса главы государства.

В частности, участники акции потребовали от Зеленского: опровергнуть утверждения, что тиражируется в украинских и российских СМИ о запрете украинским военным стрелять в ответ несмотря на многочисленные нарушения перемирия, погибших и раненых украинских воинов; запретить приезжать в Украину представителям российским СМИ, открывать в Украине филиалы Российских СМИ.

Читайте также"А был парад?": Порошенко рассказал, почему проигнорировал Шествие достоинстваТакже участники акции заявили о необходимости противодействовать нарушению закона Об очистке власти и отменить назначение Андрея Богдана; противодействовать предоставлению автономии любым регионам Украины, изменениям закона о референдуме и любых инициатив, которые угрожают суверенитету Украины; осудить заявление руководителя Офиса президента Украины о возможном предоставлении официального статуса русскому языку в Украине.

Среди прочего выдвигались требования разъяснить выражение президента Украины про "другую сторону" во время комментирования российско-украинской войны; обратиться к президенту России Владимиру Путину с требованием вывести из Украины российские вооруженные формирования и прекратить поставки горюче-смазочных материалов, вооружения и денег на оккупированные территории; выступить за возобновление работы комитета Верховной Рады по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 августа на Майдане в центре Киева во время Шествия достоинства произошла потасовка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев пикет День Независимости Украины офис президента
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:08
Порнозвезда побаловала публику грудью и попой на откровенных снимках
20:03
"Помиримся": экс-депутат Госдумы рассказал об Украине и России после ухода Путина
19:55
"Добивать не будем": против Порошенко анонсировали новые расследования Видео
19:31
"Нет слов": Елена Зеленская поделилась впечатлениями от Марша достоинства
19:23
"Нет капитуляции": к офису Зеленского пришли с пикетом Фото Видео
18:55
Очередной фейк от ЛНР: инструкторы НАТО работают с украинскими заключенными
18:54
"Его там не было": журналистка рассказала, куда подевался Богдан в День независимости Видео
18:25
"А был парад?": Порошенко рассказал, почему проигнорировал Шествие достоинства Видео
18:08
В Варшаве в День независимости Украины чествовали воинов УНР Фото
17:57
Макрон пообещал обсудить с Трампом Украину в рамках саммита G7 Видео
17:34
"Больше некуда тянуть": Зеленский рассказал о двух кандидатах на пост премьера Видео
17:33
Украинская сторона начала работы по возведению моста в Станице Луганской Фото
17:28
Канадский хоккеист потроллил Кузнецова за кокаин
17:12
Клебер и Фелипе стали игроками Львова
16:58
Отбили голову партизану: на Ровенщине повредили памятник герою СССР
16:52
Умер Юрий Живов: причины смерти и время похорон знаменитого переводчика Видео
16:46
"Порешать не пытались": Притула впервые прокомментировал ДТП с участием тещи
16:32
"Самая ох*ительная пися королева!": Maruv взбудоражила пикантными фото перед Танцями Фото
16:30
Украину раскалит адская жара: синоптик рассказала о погоде на 25 августа Видео
16:18
Путин не удосужился поздравить Зеленского с Днем независимости
15:57
СБУ не реагирует: Серябкина после Крыма посетила Одессу и едет в Севастополь Видео
15:53
Кровавая драка на Майдане: в полиции рассказали об угрозе взрыва Видео
15:35
"Не хочу этого г*вна": Усик отказался от боя с россиянином
15:24
Зеленский и Порошенко подняли по бокалу, опубликовано неожиданное фото Видео
15:11
В России экстренно госпитализирован с инфарктом известный актер и музыкант
14:59
"Акции уже продали": в Мотор Сич прокомментировали сделку с китайцами
14:56
"Отъ*бись уже от Украины": Азаров начал "скыглыть" в Сети и "скоро умрет"
14:44
Украина завоевала "золото" на юниорском чемпионате мира по плаванию Видео
14:29
Волкер анонсировал встречу с Сурковым и оценил перспективы обмена пленных Видео
14:15
Вместо России: Туск предлагает пригласить на саммит G7 Украину
13:58
США пытаются заблокировать продажу Мотор Сичи Китаю – СМИ
13:52
"Все будет Украина!": В Луганске передали "привет" оккупантам в День независимости
13:35
Кровь и драка на Майдане: во время Шествия достоинства произошла потасовка Видео
13:27
У Зеленского объяснили, почему День памяти защитников назначили на 29 августа
13:20
Украинцы отмечают День Независимости: в Киеве прошли Марш достоинства и Марш защитников - онлайн трансляция Фото Видео
13:10
Удалить Миротворец: в Германии потребовали от Киева уничтожить "пережиток эпохи Порошенко"
12:54
Глава МИД Литвы заговорил на украинском Видео
12:40
"Машка, помой голову": "киска" Захарова закатила истерику из-за слов Омеляна Видео
12:35
"Дети, которых отобрал сосед": Зеленский высказался по поводу Крыма и Донбасса Видео
12:06
"Заколдованный остров": В России опять сломался летевший в Крым самолет
12:05
"Робот покончил с собой": Союз с Федором на борту не смог пристыковаться к МКС Видео
11:47
"Ваш флаг - ЛГБТ": Усик довел до бешенства россиян
11:13
Тина Кароль исполнила гимн на крыше консерватории в центре Киева Видео
11:08
Янукович не смог, Порошенко не захотел: два президента не пришли на парад к Зеленскому Видео
10:54
День памяти погибших защитников: Зеленский ввел новую памятную дату в Украине
10:33
Начало украинизации России: Савченко похвасталась достижением Видео
10:28
Жест в День Независимости Украины: в России хвастливо запустили баллистические ракеты
10:02
Стало известно, зачем Москалькова приезжала в Киев
09:35
Британская The Guardian "вернула" Украине Крым – оккупанты недовольны
09:26
США устами Помпео поздравили Украину с Днем Незавивисмости Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять