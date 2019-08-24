"Нет капитуляции": к офису Зеленского пришли с пикетом

В субботу, 24 августа, у здания Офиса президента в Киеве около сотни людей участвовали в акции против капитуляции.

У президентской резиденции собрались военные, добровольцы и общественные деятели. Они огласили ряд требований к президенту Украины Владимиру Зеленскому и передали представителю Офиса главы государства.

В частности, участники акции потребовали от Зеленского: опровергнуть утверждения, что тиражируется в украинских и российских СМИ о запрете украинским военным стрелять в ответ несмотря на многочисленные нарушения перемирия, погибших и раненых украинских воинов; запретить приезжать в Украину представителям российским СМИ, открывать в Украине филиалы Российских СМИ.

Читайте также"А был парад?": Порошенко рассказал, почему проигнорировал Шествие достоинстваТакже участники акции заявили о необходимости противодействовать нарушению закона Об очистке власти и отменить назначение Андрея Богдана; противодействовать предоставлению автономии любым регионам Украины, изменениям закона о референдуме и любых инициатив, которые угрожают суверенитету Украины; осудить заявление руководителя Офиса президента Украины о возможном предоставлении официального статуса русскому языку в Украине.

Среди прочего выдвигались требования разъяснить выражение президента Украины про "другую сторону" во время комментирования российско-украинской войны; обратиться к президенту России Владимиру Путину с требованием вывести из Украины российские вооруженные формирования и прекратить поставки горюче-смазочных материалов, вооружения и денег на оккупированные территории; выступить за возобновление работы комитета Верховной Рады по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 августа на Майдане в центре Киева во время Шествия достоинства произошла потасовка.