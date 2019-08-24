Кровь и драка на Майдане: во время Шествия достоинства произошла потасовка

Мужчине разбили голову во время драки на Майдане / Скриншот

В субботу, 24 августа, в центре Киева во время во время Шествия достоинства произошла потасовка.

Один из присутствовавших в толпе граждан начал выкрикивать "Ганьба!" в адрес президента Владимира Зеленского, сообщает YouTube-канал Klymenko Time.

"Во время выступления президента со стороны Главпочтампа начались крики "Ганьба!", завязалась потасовка. Один человек был задержан. Как видим, потасовка закончилась кровью", - говорится в подписи к видео.

Отметим, что после инцидента присутствовавшие на месте драки на повышенных тонах выясняли отношения, готовые снова бросится в драку.

Инцидент прокомментировала журналистка Соня Кошкина у себя в Facebook.

"В начале выступления Гаранта, со стороны Главпочтампа доносились крики "Ганьба". Недолго, с минуту-полторы, но у трибуны слышалось отчётливо.

Оказалось, это какой-то пьяный дядечка залез на металлическое возвышение над окнами здания, норовил оттуда свалиться, но спускаться отказывался. Полиция его снимала и это ей, а не Зеленскому, кричали "Ганьба!", - рассказала она.

Напомним, по случаю Дня Независимости Украины в центре Киева состоялось Шествие достоинства.