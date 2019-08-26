"Это внутренний флешмоб": Зеленский прокомментировал историю с отставкой Богдана

Владимир Зеленский и Андрей Богдан / УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз рассказал, что вся его команда готова к немедленной отставке - в случае, если не выполнит взятые на себя задачи.

Таким образом он прокомментировал недавнюю историю с якобы уходом в отставку главы Офиса президента Андрея Богдана.

"Вообще-то это был наш внутренний флешмоб. Если каждый член нашей команды готов в любой момент, если он не справится с каким-то заданием, уйти в отставку и его никто не будет уговаривать это сделать, поэтому заранее он пишет соответствующее заявление. Поэтому, думаю, что в этом нет ничего страшного", – заявил Зеленский.

Напомним, ранее в СМИ начала фигурировать фотокопия заявления Богдана об отставке - якобы "слитая" прямо из недр ОП. Однако слухи не подтвердились, а президент Владимир Зеленский заявил о том, что заявление об увольнении написали все главные члены его команды.