Зеленский подтвердил заявление об отставке Богдана

Владимир Зеленский подвердил заявление Богдана об отставке / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления об увольнении главы Офиса президента Андрея Богдана.

Такое заявление опубликовано на сайте главы государства.

Это произошло во время разговора с представителями СМИ в Одессе в рамках рабочей поездки главы государства.

"Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение. Если общество или Президент чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украины задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", - заявил Владимир Зеленский.

Читайте такжеМендель назвала "слухами" сообщение об увольнении БогданаГлава государства уточнил, что на сегодня не подписывал это заявление на увольнение Андрея Богдана.

Также глава государства добавил, что что при необходимости может показать обществу заявления на увольнение от всех членов его команды.

Как сообщалось ранее, 1 августа распространилась информация о том, что глава Офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об отставке с поста главы ОП по собственному желанию.

Читайте также"Он Андрей или Богдан?": глава ОП потроллил КличкоПо одной из версий Вашингтон озвучил украинской стороне такое условие для встречи президента Владимира Зеленского с его коллегой Дональдом Трампом.

В свою очередь, заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка опроверг информацию об отставке Богдана. По его словам, никакого заявления на подпись президенту Зеленскому не поступало.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала информацию об отставке "слухами". А сам Богдан вместо комментария решил потроллить мэра Киева Виталия Кличко.