Силовики заблокировали тестирование сенсорной кнопки в Раде

Парубий заявляет, что состоялось грубое вмешательство в систему Рада / Фото: УНИАН

Спикер Верховной Рады 8-го созыва, новоизбранный депутат парламента 9-го созыва от Европейской солидарности Андрей Парубий заявил, что Государственное бюро расследований заблокировало процесс запуска сенсорной кнопки для голосования.

По его словам, силовики проводили следственные действия в Верховной Раде и не дали работникам аппарата парламента протестировать сенсорную кнопку.

"За 10 минут до того, как должно было начаться общее тестирование, когда 450 работников Верховной Рады готовы были зайти в зал и провести это тестирование, в помещение Верховной Рады без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, работников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований. Они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия и заблокировали работу компьютерного центра и дали указания силовым подразделениям не впускать никого из представителей Аппарата в зал", - цитирует Парубия Украинская правда.

По словам политика, действия силовиков являются давлением на высший законодательный орган. Он отметил, что ни одного решения касательно обысков не было.

"Постановления ни одного не было. У нас есть только письмо Госбюро расследований. ГБР зашли без официального предупреждения. Зашли без решения суда. Фактически, кто-то им дал пропуск как гражданам. Это был незаконный вход в Верховную Раду Украины. Уже когда они были внутри, они показали удостоверение и заблокировали компьютерный центр. После этого помещение было опечатано. Все эти дни с 23 августа до сих пор Аппарат ВРУ не имел доступа к системе Рада-3. Состоялось грубое вмешательство в систему Рада. Политически, нет сомнений, что их цель была - помешать внедрению сенсорной кнопки", - считает Парубий.

Письмо ГБР / Фото twitter.com/Komarisha

В Госбюро расследований пока не стали комментировать ситуацию.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах, следственные действия связаны с производством об использовании несертифицированной продукции при обслуживании системы Рада.

"ГБР расследует уголовное производство по ст. 363 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем – ред.). Фактически внедряли несертифицированную продукцию", - сообщил собеседник издания.

По информации источника, обыски проходили 23 и 27 августа в центре управления системы Рада. Расследование ведет ГБР, а СБУ осуществляет оперативное сопровождение.

Тем временем журналистам разрешили снимать, как следователи ГБР и СБУ работают с электронной системой Рада.

Слідчі ДБР і СБУ працюють з електронною системою "Рада", проводять слідчі дії. Знімати дозволили всім журналістам pic.twitter.com/FngEAc9PIN — Olya Komarova (@Komarisha) August 27, 2019

Напомним, представитель президента в Верховной Раде, нардеп от Слуги народа Руслан Стефанчук анонсировал установку в Верховной Раде новой системы голосования Рада-4, которая, в отличие от сенсорной кнопки системы Рада-3, будет реагировать не на тепло руки депутата, а на его отпечаток пальца.