Гневные небеса: бойцы ВСУ мощно грянули по боевикам на Донбассе - видео

Момент боя / скриншот из видео

В Сети опубликовали новую видеозапись мощного артиллерийского удара, нанесенного бойцами ВСУ по позициям военного конфликта на Донбассе.

Ролик был опубликовал на официальной странице Фонда "Вернись живым" в социальной сети Facebook. По их данным, метко отстрелялись минометчики 20-го ОМПб 93-й ОМбр.

"В тот вечер боевики обстреливали наши позиции из ПТРД, АГС, РПГ и стрелкового оружия. Поэтому пришлось утихомиривать противника. Работать надо было быстро и прицельно, чтобы не успели вычислить нашу позицию. На видео - результат работы минометчиков 20-го ОМПб 93-й ОМбр", – говорится в тексте.

Напомним, ранее на Донбассе бойцы ВСУ ювелирно стерли с лица земли блиндаж боевиков.