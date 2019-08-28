Коломойский пояснил, когда Зеленскому можно сказать "ауфвидерзейн"

Игорь Коломойский заявил, что не претендует на должности/ lb.ua

Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что судить о качестве работы Владимира Зеленского на должности Президента Украины можно будет по количеству людей, которые вернутся в Украину. И если его ключевые показатели эффективности (KPI) будут высокими, тогда Зеленского можно избирать на второй срок.

"Мы стартуем сейчас с 35 миллионов жителей в стране - это результат независимого анализа. Возвращение людей – это его KPI. Если (через пять лет, - ред.) будет 38 миллионов (+10%), значит нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то – ауфвидерзейн", - заявил Коломойский в интервью Цензору.

На вопрос о том, какое место сам Коломойский занимает в Зе-комане, бизесмен ответил, что это "мировоззренческий вопрос".

Читайте также"Трубу закрыть и забыть, до задницы газ": Коломойский высказался об отношениях с Россией"У нас одинаковые цели и задачи, одинаковое видение, одинаковый KPI. Я себя ни в каких проектах на должностях не вижу, я просто готов помогать - если президент пять лет будет заниматься возвращением украинцев домой. Вот я хочу, чтобы через 10 лет у нас было не 35 миллионов, а 42, не считая Крыма. Я вижу, чтобы у нас в стране хотя бы на 5-7 миллионов увеличилось население. Чтобы люди вернулись и хотели жить в Украине", - заявил Коломойский.

Напомним, ранее Игорь Коломойский рассказал, как закончить войну на Донбассе.