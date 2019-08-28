Синоптик рассказала, когда ждать дождливой погоды в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 29 августа будет повсеместно сухой и солнечной, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода на завтра обещает, что холодный атмосферный фронт наведается в северо-восточную часть Украины. Но дождей этот фронт не принесет.

Температура воздуха станет довольно прохладной: похолодание в Украине охватит север и восток страны – тут до +22-26 градусов, а в Сумской и Харьковской областях даже местами и до +20 градусов.

В центральных областях (Кировоградская, Винницкая, Полтавская, Черкасская и Днепропетровская) прогнозируется + 25-28 градусов.

Читайте такжеКапец сосудам: магнитная буря в сентябре 2019 станет мощнейшей за последнее времяСамый теплый прогноз погоды на завтра достался югу и западу Украины: там днем +28-32 градуса.

Погода в Киеве 29 августа будет комфортной, хотя и довольно свежей. Ближайшей ночью ожидается +14-17 градусов, а в четверг днем – до +23-25 градусов.

"На выходных, на грани лета и осени, 31 августа – 1 сентября, температура воздуха повысится снова до жары практически везде в Украине. По предварительным прогнозам, первый дождь светит нам 7 сентября, то есть в следующую, а не в ближайшее, субботу!" – уточнила Диденко.

Напомним, ранее был опубликован неожиданный прогноз погоды до конца 2019 года. Украинцам посоветовали запастись энергией, чтобы пережить холода.