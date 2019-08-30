Пенсионеры-переселенцы могут остаться без соцвыплат: в чем причина

30 августа 2019, 01:04

За неделю до окончания своей работы Кабмин Гройсмана изменил постановление о выплате пенсий переселенцам.

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Идентификация личности заявителя должна проводится в порядке, который еще не разработан / УНИАН

21 августа Кабинет министров Украины внес изменения в порядок выплаты пенсий внутренне перемещенным лицам.  Постановление № 788 опубликовано на Правительственном портале.

Документ содержит норму, в соответсвии с которой выплата пенсий переселенцам должна проходить в порядке, который утверждает Пенсионный фонд. В частности, в постановлении правительства говорится, что при обращении переселенцев с заявлением о назначении выплаты пенсии с документом, удостоверяющим личность, Пенсионый фонд идентифицируют личность заявителя в порядке, который утверждается ПФ по согласованию с Минсоцполитики.

Волонтеры организации ДонбасSOS отмечают, что сейчас этого порядка нет, и в ближайшее время по чисто техническим причинам ( в частности, из-за смены Кабинета министров) разработан он не будет.

"Таким образом, можно ожидать, что теперь абсолютно все пенсионеры-переселенцы при обращении в Пенсионный фонд могут получить отказ на основе того, что порядок их идентификации еще не разработан", - резюмируют в организации.

Напомним,  премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский договорились о пенсиях от Украины для израильтян

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Кабмин переселенцы пенсия Пенсионный фонд Минсоцполитика новости Украины
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