Пенсионеры-переселенцы могут остаться без соцвыплат: в чем причина

Идентификация личности заявителя должна проводится в порядке, который еще не разработан / УНИАН

21 августа Кабинет министров Украины внес изменения в порядок выплаты пенсий внутренне перемещенным лицам. Постановление № 788 опубликовано на Правительственном портале.

Документ содержит норму, в соответсвии с которой выплата пенсий переселенцам должна проходить в порядке, который утверждает Пенсионный фонд. В частности, в постановлении правительства говорится, что при обращении переселенцев с заявлением о назначении выплаты пенсии с документом, удостоверяющим личность, Пенсионый фонд идентифицируют личность заявителя в порядке, который утверждается ПФ по согласованию с Минсоцполитики.

Волонтеры организации ДонбасSOS отмечают, что сейчас этого порядка нет, и в ближайшее время по чисто техническим причинам ( в частности, из-за смены Кабинета министров) разработан он не будет.

"Таким образом, можно ожидать, что теперь абсолютно все пенсионеры-переселенцы при обращении в Пенсионный фонд могут получить отказ на основе того, что порядок их идентификации еще не разработан", - резюмируют в организации.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский договорились о пенсиях от Украины для израильтян.