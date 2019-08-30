В офис Суспильного вломились с обысками

Люди, которые пришли в офис, якобы не предъявили постановление суда / Фото suspilne.media

В офис ПАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины пришли с обысками. Об этом сообщил ответственный за безопасность на Cуспильном Владимир Проценко.

По его словам, люди, которые пришли в офис, не представились и не предъявили постановление суда с разрешением на проведение следственных действий.

"Знаю только, что один из них является сотрудником Службы безопасности Украины по имени Константин", - сказал Проценко.

Проценко не смог ни подтвердить, ни опровергнуть факт обысков по месту жительства кого-то из руководства Суспильного.

Как сообщает Громадське со ссылкой на свои источники, в офис и по месту жительства нескольких руководителей Суспильного пришли сотрудники Государственного бюро расследований. В ГБР отказались комментировать информацию о проведении следственных действий в офисе Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Напомним, ранее Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение об отмене досрочного расторжения контракта с председателем правления Общественного Зурабом Аласанией.