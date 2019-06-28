Наблюдательный совет Общественного передумал увольнять Аласанию

Зураб Аласания / ZIK

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение об отмене досрочного расторжения контракта с председателем правления Общественного Зурабом Аласанией.

Как подчеркнул сам Аласания в своем сообщении в Facebook, он продолжит работать на должности главы правления НОТУ.

"Наблюдательный совет собрался и отменил свое решение о досрочном прекращении контракта. Это означает, что через несколько дней, с момента обнародования протокола заседания НС, я буду восстановлен на позиции председателя правления ПАО НОТУ и продолжу работать (впрочем, я и не останавливался). Отдаю должное Набсовету Общественного и считаю это честным и мужественным поступком", - добавил Аласания.

Напомним, ранее суд признал незаконным увольнение Аласании с поста главы НОТУ.