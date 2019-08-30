Обыски у Аласании: стало известно, что ищут

По словам Аласании, силовики ищут документы и флешки / Фото Facebook zurab.alasania

Утром 30 августа в офисе ПАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины и дома у главы Суспильного Зураба Аласании Государственное бюро расследований проводит обыски.

Как сообщает пресс-служба ГБР в Facebook, следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц ОАО НОТУ, а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц.

В Госбюро расследований утверждают, что обыски проводятся с соблюдением всех требований Уголовно-процессуального кодекса и не препятствуют работе телерадиокомпании.

Детектор медиа сообщает, что обыски проходят по шести адресам, в том числе и дома у главы правления НСТУ Зураба Аласании.

Сам Аласания подтвердил, что Государственное бюро расследований действительно проводит обыск, пишет Страна. По его словам, ищут документы и флешки. Он отметил, что еще не полностью ознакомился с постановлением об обыске.

"Пока все проходит мирно и спокойно", - добавил Аласания.

Напомним, о проведении обысков сообщил ответственный за безопасность на Cуспильном Владимир Проценко. По его словам, люди, которые пришли в офис, не представились и не предъявили постановление суда с разрешением на проведение следственных действий.