"Уволить всех неэффективных!": Гончарук назвал первые шаги на посту премьера

Алексей Гончарук анонсировал проверки и увольнения/ Фото Facebook

Новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, какими будут его первые шаги в новой должности. В частности, по его словам, в ближайший месяц правительство проведет аудит всех государственных органов и уволит всех неэффективных руководителей.

В ходе выступления в парламенте глава Кабмина заявил, что для реализации масштабных экономических изменений его первыми шагами будут кадровые решения.

"Мои первые шаги – кадровые. Я считаю, что за целыми отраслями сидят отдельные персонажи, которые до сих пор "пилят" наши с вами ресурсы, до сих пор распределяют в свою пользу государственное состояние", - сказал Гончарук.

"Кадровые решения необходимо начинать с оценки эффективности. Мы хотим в ближайший месяц проанализировать деятельность всех органов и уволить всех неэффективных руководителей. Отдельных, кстати, и анализировать нечего, например, ГАСИ, Госкомзем", - добавил он.

Напомним, народные депутаты 9-го созыва на первом рабочем заседании в четверг, 29 августа, избрали новый состав правительства, которое возглавил премьер-министр Алексей Гончарук.