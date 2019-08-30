"Уволить всех неэффективных!": Гончарук назвал первые шаги на посту премьера

За целыми отраслями сидят отдельные персонажи, которые "пилят" ресурсы, уверен Алексей Гончарук.
Новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, какими будут его первые шаги в новой должности. В частности, по его словам, в ближайший месяц правительство проведет аудит всех государственных органов и уволит всех неэффективных руководителей.
В ходе выступления в парламенте глава Кабмина заявил, что для реализации масштабных экономических изменений его первыми шагами будут кадровые решения.
"Мои первые шаги – кадровые. Я считаю, что за целыми отраслями сидят отдельные персонажи, которые до сих пор "пилят" наши с вами ресурсы, до сих пор распределяют в свою пользу государственное состояние", - сказал Гончарук.
"Кадровые решения необходимо начинать с оценки эффективности. Мы хотим в ближайший месяц проанализировать деятельность всех органов и уволить всех неэффективных руководителей. Отдельных, кстати, и анализировать нечего, например, ГАСИ, Госкомзем", - добавил он.
Напомним, народные депутаты 9-го созыва на первом рабочем заседании в четверг, 29 августа, избрали новый состав правительства, которое возглавил премьер-министр Алексей Гончарук.