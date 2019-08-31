Киеву дали совет, как победить в газовой войне с Россией

Илья Пономарев уверен, что у европейцев - более уязвимая ситуация / УНИАН

До конца 2019 года новый договор о транзите газа между Украиной и Россией подписан не будет. Более того, не будет и особых переговоров по данному вопросу, потому что и Киев, и Москва сейчас готовятся к "газовой войне". Такое мнение высказал российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев.

По его словам, обе стороны использовали серьезное падение цен на газ, которое произошло в этом году, для закачки газа в подземные хранилища: "И Украина закачала большие объемы газа себе, и Газпром Европе закачал газ в подземные хранилища. Это дает возможность пройти зиму без всякого транзита. Потому Россия, скорее всего, остановит на время транзит газа через украинскую ГТС, и несколько месяцев украинцы и европейцы будут брать газ исключительно из своих подземных хранилищ".

Пономарев считает, что для европейцев ситуация более уязвимая, чем для Украины. Он уточнил, что у Украины есть своя добыча, которая закрывает две трети потребностей, плюс – резервы.

"Так что на полгода должно хватить. У Европы хватит на меньше", - сказал он во время чата на Главреде.

Читайте такжеГазпром выплатил 345 млн долларов в рамках спора с НафтогазомТакже эксперт дал совет Киеву: "Правильной стратегией для Украины было бы выдвижение на первый план переговоров с Газпромом европейских товарищей. Нужно, чтобы европейцы не сидели, сложив руки и наблюдая, как Украина воюет с Газпромом, а участвовали в процессе. Пусть Украина посидит и посмотрит, как европейцы заставят Газпром обеспечить им транзит газа через Украину. Потому что сейчас это, прежде всего, нужно европейцам".

Пономарев уверен, что даже если будет введен в эксплуатацию Северный поток-2, все равно России нужно будет прокачивать через Украину, как минимум, 40 миллиардов кубов газа.

"Все равно ей нужно это делать, хоть тресни. Потому пусть европейцы об этом и договариваются – газ нужен, прежде всего, им. Как договорятся, так все и заработает", - резюмировал он.

Напомним, ранее у президента Зеленского заявили, что зимний период текущего года будет сложным, поскольку существуют споры с компанией Газпром по поводу транзита газа, которые могут повлиять на рынок газа в Украине.