Ученический билет, шведский стол и оценки: что изменилось в школах с 1 сентября

В школах вступили в силу новые правила / УНИАН

1 сентября в украинских школах вступили в силу ряд нововведений. В частности, в новом учебном году учителям запрещено объявлять оценки учеников на весь класс. А баллы в дневник будут выставлять на перемене или после уроков.

Вступила в силу сетевая форма получения образования

"Теперь школа может заключать соглашение с организациями, чтобы привлекать их специалистов для проведения отдельных занятий. Такую инициативу будут проводить как для целого класса, так и для отдельных учеников. Также заведение может причислять оценки, которые ученик получил в кружках дополнительного образования, по решению педагогического совета. Для учащихся при необходимости может будет составлен индивидуальный учебный план", - рассказала государственный эксперт Директората дошкольного и школьного образования МОН Елена Линник.

Учеников переведут на мультипрофильное меню

Такую инициативу планирует сделать Киевская городская государственная администрация, начиная с сентября до конца 2019-2020 учебного года. Ребенок сможет сам выбирать, что он будет есть. Продукты в столовой останутся прежними, не изменятся и цены за блюда. Однако обед будет похожим на шведский стол.

Стали доступны все виды индивидуальной формы получения образования

С 1 сентября 2019 родители украинских школьников смогут использовать все виды индивидуальной формы обучения - семейное (домашнее) образование, экстернат либо педагогический патронаж.

Соответствующее сообщение было опубликовано на Правительственном портале.

"Сейчас вступает в силу новая редакция Положения об индивидуальной форме получения общего среднего образования. Теперь родители смогут выбирать способ и форму обучения ребенка, ориентируясь на его потребности и способности.Они также смогут участвовать в формировании учебного плана или программы, если речь идет о ребенке с особыми образовательными потребностями", — заявила глава Минобразования и науки Лилия Гриневич.

Обучение школьников с особыми образовательными потребностями можно продолжать

Если ребенок с особыми образовательными потребностями по определенным причинам не может усвоить вовремя образовательную программу, то его обучение можно продолжить на два года. Это касается учеников инклюзивных классов начальной и базовой школы.

Ученические билеты заменят на электронные

Так, с помощью приложения, родители смогут отслеживать перемещения ребенка городом. Также электронный билет позволит ученикам избегать очередей в метро.

Оклад в учителей вырастет на 10%

Это касается тех педагогов, которые не получили надбавки в прошлом. К таким относятся учителя дошкольного, внешкольного и профессионального образования. Учителя высшей категории получат больше на 700-800 грн, молодые специалисты - на 100-200, передает gazeta.ua.

Читайте также"Она сделает все возможное": Гриневич оценила нового министра образованияНапомним, ранее сообщалось, украинские учителя остро нуждаются в психологической и юридической поддержке, заявили в Министрестве образования Украины .

"Мы опросили 2200 учителей - нужна ли им юридическая и психологическая поддержка? И 96% ответили "да". Если мир быстро подстраивается под технологии и изменения, то школа - пока нет. Реформа "Новой украинской школы" стала первым шагом к новому образованию, к лучшему диалогу учителя с учениками. Но все равно наши учителя нуждаются в психологической поддержке, они слабо осведомлены о своих правах и не умеют их защищать", - говорится в сообщении на сайте МОН.