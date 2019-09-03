Эксперт пояснил, как может обвалиться рост экономики в Украине

Сергей Фурса считает, что Украине необходимо увеличивать собственное производство / Фото: УНИАН

Экономист Сергей Фурса высказал мнение, что рост экономки во втором квартале превзошел прогнозы аналитиков, однако сохранить его будет весьма непросто.

"А для развития внутреннего производства необходимы инвестиции. К сожалению, сейчас их доля в ВВП остается низкой – 17% по результатам 2018 года. Поэтому если мы хотим стать Польшей, то мы должны прежде всего привлекать инвестиции. Радоваться жизни, конечно, тоже хорошо, но как мы видим, без инвестиций эта радость будет короткой", - сказал он в своем видеоблоге Финансовая грамотность.

По словам эксперта, потребительский спрос должен сопровождаться ростом внутреннего производства. В противном случае засилье импорта будет гарантировать развитию экономики другого государства.

Фурса подчеркнул, что инвесторы неохотно вкладывают средства в Украину, поскольку бояться украинских судов и правоохранительных органов из-за отсутствия верховенства права в стране.

"И исправить эту ситуацию гораздо важнее и гораздо труднее, чем заставить радоваться украинских потребителей. Здесь одним телевизором не обойдешься", – отметил он.

Напомним, в Госстате констатировали, что в апреле-июне 2019 года рост валового внутреннего продукта в Украине ускорился почти в два раза до 4,6%, что является рекордным показателем за последние почти три года.

Как ранее сообщалось, во втором квартале 2019 года экономика Украины несколько ускорила рост, хотя экономическая ситуация в Европе оставляет желать лучшего из-за торгового напряжения между Китаем и США.