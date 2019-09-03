Грозы, град и шквалы: синоптики объявили штормовое предупреждение

Дожди и грозы во вторник ожидаются в Черниговской, Киевской, Черкасской областях и на юге Украины / 1zoom.ru

Погода в Украине во вторник, 3 сентября, резко ухудшится в западных, Житомирской и Винницкой областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Синоптик Укргидрометцентра предупреждает, что сегодня на западе страны и частично в центре ожидаются грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек. Объявлен первый (желтый) уровень опасности. В Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой и Житомирской областях - чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Украине объявлено штормовое предупреждение / Фото Укргидрометцентр

Сообщается также, что в западных областях сегодня похолодает. Во Львове и Луцке температура воздуха днем опустится до +16...+18 градусов. В среднем столбики термометров на Западе Украины покажут +22...+24 градуса днем и +13...+ 17 - ночью.

Дожди и грозы во вторник ожидаются в Черниговской, Киевской, Черкасской областях и на юге Украины. На остальной территории - сухо. Воздух днем прогреется до +27...+31 градуса, ночью похолодает до +14...+17.

Погода в Киеве сегодня днем будет жаркой - столбики термометров поднимутся до +29...+31 градуса. Днем ожидается дождь, ночью - без осадков, похолодает до +15...+17 градусов.

Прогноз погоды на 3 сентября / Фото Укргидрометцентр

Напомним, синоптик дали прогноз погоды на осень-2019 и рассказал, какой будет погода в Украине в ближайшие три месяца. Сообщается, что сентябрь еще побалует теплом, в октябре нас ждет осенняя "классика", а ноябрь будет холодным, мокрым, со снегом и заморозками.