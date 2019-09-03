Суд еще раз обломал пытавшуюся арестовать имущество Ющенко Генпрокуратуру

Виктор Ющенко / УНИАН

Апелляционный суд столицы Украины отклонил апелляцию Генеральной прокуратуры на отказ Печерского райсуда наложить арест на имущество третьего президента (2005-2010) Виктора Ющенко.

Соответствующее сообщение на своей странице в Facebook опубликовал сам бывший президент.

"Соответствующие решения судьи приняли в рамках расследования уголовного производства в отношении незаконного отчуждения Межигорья в пользу Виктора Януковича. В начале лета ГПУ выдвинула мне подозрение в растрате имущества в рамках дела о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году", − утверждает он в тексте.

Напомним, в июне 2019-го Генпрокуратура сообщила о выдвижении подозрения Виктору Ющенко по делу о механизме вывода из государственной собственности резиденции "Межгорье" (еще в 2007-м).

Далее, 10 июля судья Печерского суда Киева Вячеслав Пидпалый отказал в удовлетворении ходатайства по поводу ареста имущества третьего президента. Позднее Ющенко категорически отверг предъявленные ему обвинения.