"Из соображений гуманности": Путин анонсировал масштабный обмен пленными

Владимир Путин пообещал масштабный обмен пленными / Reuters

Обмен задержанными между Россией и Украиной будет масштабным.

Такое заявление в четверг, 5 сентября, сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, уточнив, что это станет "хорошим шагом к нормализации отношений между странами".

"Мы финализируем наши переговоры, обмен будет крупным, масштабным", — сказал Путин, уточнив, что в ближайшее время станут известны все подробности.

Читайте такжеПочему не состоялся обмен пленными"Достаточно сложно было принимать решения по конкретным людям, но, исходя из соображения гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведём, в том числе и с официальными властями. Думаю, что в ближайшее время это станет известно", - сказал президент РФ.

Он также добавил, что улучшение отношений между Украиной и Россией в исторической перспективе будет зависеть от руководства в Киеве.

"Думаю, что в исторической перспективе это неибежно произойдет. Будет полная нормализация отношений. Потому что мы две части одного и того же народа, я об этом неоднократно говорил", - резюмировал Путин.

Напомним, сегодня Киевский суд отпустил боевика Цемаха из-под стражи под личное обязательство.

Как сообщалось ранее, 2 сентября была озвучена новая схема обмена пленными между Россией и Украиной

По одной из версий, Украина может вернуть украинского журналиста Романа Сущенко и 24 моряков. Россия же может вернуть Кирилла Вышинского, главного редактора издания РИА Новости-Украина.

Также сообщалось, что обмен между Украиной и РФ удерживаемыми лицами должен состояться 29 или 30 августа. Однако 30 августа в Офисе президента Украины отметили, что процесс переговоров по обмену пленными продолжается.