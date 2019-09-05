"Свобода заложников стоит шкуры путинского убийцы": социолог оценил выпуск Цемаха из СИЗО

Владимир Цемах / Reuters

Известный российский социолог и публицист Игорь Эйдман прокомментировал резонансную новость о том, что Владимир Цемах, фигурант расследования по делу о сбитом лайнере рейса МН17, был выпущен судом из-под стражи

"Соучастника уничтожения малайзийского Боинга Владимира Цемаха отпустили. Понятно, что без этого Кремль не соглашался на обмен. Свобода украинских заложников стоит собачьей шкуры это путинского убийцы. Беда в другом. С бандитами нельзя заключать сделки, основанные на доверии; идти на какие-то односторонние уступки, рассчитывая, что они потом встречно выполнят свои обязательства. Если есть возможность кинуть, бандит сделает это с превеликим удовольствием. Украинцы еще сидят в российских тюрьмах, а Вышинский и Цемах уже на свободе. Боюсь, что Путин в той или иной степени кинет Зеленского с обменом", − написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, ранее решение Киевского апелляционного суда об освобождении из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17, бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады "ДНР" Владимира Цемаха.

До этого следователи из Нидерландов просили Киев не выдавать Цемаха РФ, - поскольку он крайне ценный свидетель, необходимый на слушаниях в Гаагском трибунале по данному делу.

Более того, 40 евродепутатов написали письмо главе украинского государства Владимиру Зеленскому с просьбой не включать Цемаха в список обмена пленными с Россией.