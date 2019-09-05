Уволить Кличко по закону: эксперт дал рецепт команде Зеленского

Для увольнения Виталия Кличко существует правовой путь, считает Игорь Колиушко

У Кабинета министров есть правовая аргументация по увольнению главы Киевской городской госадминистрации Виталия Кличко, заявил эксперт по конституционному праву, бывший народный депутат Игорь Колиушко.

"С правовой точки зрения этот вопрос достаточно сложен. С одной стороны, есть общие правила, определенные Конституцией, но Конституция говорит, что в Киеве местное самоуправление и местная исполнительная власть осуществляются с особенностями. Решение КСУ гласит, что главой КГГА может быть назначен только избранный городской голова. Однако мне кажется, что это решение КСУ является достаточно однобоким и не учитывает то, что в Конституции есть норма о том, что законом можно установить любые особенности местного самоуправления и исполнительной власти", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

Читайте также"Ума это ему не прибавит": Кличко высмеяли за казус с вакцинациейЭксперт отметил, что ситуация вокруг увольнения Кличко, с правовой точки зрения, является крайне запутанной и однозначно ее решить сложно.

"Для решения этой ситуации необходимо внести изменения в закон о столице, развести должности городского головы и главы КГГА. Сейчас существует политическая воля развести это должности. Сначала внести изменения в закон а потом снять Кличко с должности главы КГГА", - добавил Колиушко.

Напомним, ранее Виталий Кличко отреагировал на решение Кабмина о своем увольнении.