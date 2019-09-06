Еще один неуч: депутата Киеврады подозревают в подделке диплома

При трудоустройстве депутат предоставил фальшивый диплом / Фото УНИАН

Депутата Киеврады 8-го созыва, имя которого не называется, подозревают в использовании поддельных документов о высшем образовании.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, при трудоустройстве в государственные органы депутат предоставил заведомо поддельные документы о получении им высшего образования в одном из высших учебных заведений.

Отмечается, что прокуратура сообщила данному депутату о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо поддельного документа).

Напомним, в 2017 году на использования поддельных документов попался бывший руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко. Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко заявил, что уволил чиновника.