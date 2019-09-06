В Донецкой области ночью подожгли украинские флаги

6 сентября 2019, 17:26

Неизвестные надругались над украинской символикой.

В Бахмуте подожгли ленты цвета украинского флага / freeradio.com.ua

В Донецкой области в городе Бахмут неизвестные в ночь на 6 сентября подожгли ленты желтого и голубого цвета под зданием городского совета.

Обнаружили истлевшие флаги на стеле уже на утро, очевидцы вызвали полицию к городской администрации, сообщает Вільне Радіо.

Правонарушители пытались поджечь флаги, однако ткань, из которой сделаны эти ленты, не горит, поэтому они просто тлели.

К слову, в полиции обьяснили, что произошедшее не подпадает под статью уголовного кодекса "Надругательство над государственными символами", так как ленты, из которых формируется флаги Украины, не считаются государственном символикой.

Неизвестные подожгли ленты синего и желтого цвета / freeradio.com.ua
Неизвестные надругались над украинской символикой / freeradio.com.ua

Ранее ФСБ нагрянула с обысками к крымчанам-подросткам из-за поджога российского флага.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
флаг поджог Донецкая область Бахмут
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:50
Эксперт оценил вариант со сделкой Путина и Трампа по продаже мощнейшего оружия
17:29
Пласт озвучил мнение по правкам Зеленского к закону
17:26
В Донецкой области ночью подожгли украинские флаги
17:23
Достаточно доказательств по делу рейса MH17: в Bellingcat оценили освобождение Цемаха Видео
17:20
Группа Jonathan Livingston впервые выступает с сольным концертом Видео
17:15
Чемпионка мира по фитнес-бикини Кристина Короткая: есть три кита набора "мяса"
16:59
Дело Грымчака: апелляционный суд оставил экс-замминистра в СИЗО Видео
16:55
Размером с яйцо: под Мелитополем села засыпало градом
16:45
Диетолог назвала критерии хорошего состава продуктов Видео
16:44
Танці з зірками 2019: назвали имя нового ведущего балкона
16:33
"Девочка огонь": в Никополе модель станцевала тверк и пристыдила власти из-за недостроя Фото Видео
16:30
Американская история ужасов 9 сезон: дата выхода, актеры, сюжет Видео
16:26
Зеленский обновил состав СНБО
16:10
Украина спускает на воду "катера смерти" Фото Видео
16:07
Ростов-на-Дону – Украина: в России продают "предательский" глобус
16:01
Голая Ирина Шейк в интимном видео сверкнула грудью Фото Видео
16:00
Украине досталось от Совета Европы за мизерный прогресс в борьбе с отмыванием денег
15:56
"Не наклонять Беларусь": Лукашенко попер буром и выдвинул требование России
15:41
Пошел на понижение: стала известна зарплата Коноплянки в Шахтере
15:25
"Быть приятным воспоминанием, а не мудаком": Сеть взорвал пост с трогательными советами отца сыну
15:20
"Она безобразна": в Бразилии снова унизили жену Макрона Видео
15:18
Литва - Украина: где смотреть, кадровые потери, прогнозы букмекеров
15:17
Найден мертвым легендарный норвежский биатлонист
15:16
Рябошапка назначил своим первым замом Касько
15:06
Легализация оружия в Украине: Зеленский ответил на петицию
15:05
Ники Минаж уходит со сцены - что случилось
14:57
Молдова может остаться без газа из-за Украины: в Кишиневе забили тревогу Видео
14:44
Депутат-"свободовец" предложил бахнуть по Москве ракетой с камнями: видео Видео
14:27
"ПАПа окончательно свихнулся": эксперт потроллил "эпическую" обложку Порошенко в Facebook
14:19
В Киеве в субботу ограничат работу центральных станций метро Видео
14:15
"Можем провести вместе": Лукашенко сделал Украине неожиданное предложение
14:15
Суд признал директора НАБУ Сытника виновным по коррупционной статье: фото
13:56
"Не такой уж и "крутой": генерал СБУ оценил освобождение боевика Цемаха Видео
13:53
Топ-модель по-украински 2019: участница разделась прямо на подиуме Видео
13:51
В Киеве неизвестный расстрелял пассажиров троллейбуса: есть раненые
13:41
Эксперт рассказал, какую роль в обмене пленными сыграл Медведчук
13:22
Скандал с избиением: "черту" Годунку из Бориспольского горсовета сообщили о подозрении Видео
13:18
"Я хуже квартиру снимала в Киеве": в сети показали роскошные условия VIP-тюрьмы Зайцевой Фото
13:15
Крепостная 2 сезон: сколько серий, и как смотреть сериал онлайн Видео
13:08
Эксперт: Освобождение Цемаха - не такая уж и большая цена за жизнь украинских пленников
13:03
Оно-2: как испоганить шедевр Стивена Кинга Видео
12:59
На Харьков "набросился" сильный ветер: валил деревья и заборы Видео
12:44
Зеленский назначил нового главу Запорожской облгосадминистрации Видео
12:35
На киевском кладбище обнаружена ужасная находка
12:33
На Банковой нет стратегии, есть только жажда пиара: эксперт прокомментировал обмен пленными
12:27
Предлагаемые изменения в налоговый кодекс противоречат рекомендациям МВФ - Блонская
12:15
Топ-модель по-украински 2019: все участники 3 сезона
12:12
Экс-нардепа Вилкула объявили в розыск Видео
12:02
Названы фавориты выборов мэра в Киеве Видео
12:00
Обмен пленными: освобождение Цемаха может "ударить" по Украине - эксперт Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять