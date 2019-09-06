В Донецкой области ночью подожгли украинские флаги

В Бахмуте подожгли ленты цвета украинского флага / freeradio.com.ua

В Донецкой области в городе Бахмут неизвестные в ночь на 6 сентября подожгли ленты желтого и голубого цвета под зданием городского совета.

Обнаружили истлевшие флаги на стеле уже на утро, очевидцы вызвали полицию к городской администрации, сообщает Вільне Радіо.

Правонарушители пытались поджечь флаги, однако ткань, из которой сделаны эти ленты, не горит, поэтому они просто тлели.

К слову, в полиции обьяснили, что произошедшее не подпадает под статью уголовного кодекса "Надругательство над государственными символами", так как ленты, из которых формируется флаги Украины, не считаются государственном символикой.

Неизвестные подожгли ленты синего и желтого цвета / freeradio.com.ua

Неизвестные надругались над украинской символикой / freeradio.com.ua

Ранее ФСБ нагрянула с обысками к крымчанам-подросткам из-за поджога российского флага.