В Донецкой области ночью подожгли украинские флаги

Неизвестные надругались над украинской символикой.
В Донецкой области в городе Бахмут неизвестные в ночь на 6 сентября подожгли ленты желтого и голубого цвета под зданием городского совета.
Обнаружили истлевшие флаги на стеле уже на утро, очевидцы вызвали полицию к городской администрации, сообщает Вільне Радіо.
Правонарушители пытались поджечь флаги, однако ткань, из которой сделаны эти ленты, не горит, поэтому они просто тлели.
К слову, в полиции обьяснили, что произошедшее не подпадает под статью уголовного кодекса "Надругательство над государственными символами", так как ленты, из которых формируется флаги Украины, не считаются государственном символикой.
Ранее ФСБ нагрянула с обысками к крымчанам-подросткам из-за поджога российского флага.