ФСБ нагрянула с обысками к крымчанам-подросткам из-за поджога российского флага

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели обыски у крымских татар сразу по четырем адресам в поселке Курское в Белогорском районе аннексированного Крыма.

Как сообщил "Радио Свобода" Антон Наумлюк, обыски проводились в домах, где проживают несовершеннолетние Мустафа Коки, Умер Абдувелиев, Ридван Сейтхалилов и Сейтумер Асанов.

"Всех пятерых подозревают в том, что они сняли российский флаг с сельсовета Курского и сожгли в конце июня 2018 года", - написал Наумлюк в Facebook.

По данному факту открыто уголовное дело по статье "Надругательство над государственными символами Российской Федерации" (ст. 329 УК РФ). У всех четверых взяли объяснения.

Позже стало известно, что у одного из несовершеннолетних нашли гильзы и кобуру от пистолета, которые изъяли как вещественное доказательство.

Ранее Госдеп США выпустил "Крымскую декларацию", в которой заявляется о вечном непризнании США аннексии Крыма Россией.

"Как мы сделали в случае с Декларацией Уэллеса 1940 года, США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие международному праву", - сказано в декларации, подпись на которой поставил государственный секретарь США Майк Помпео.

В ответ на это спикер МИД России Мария Захарова обвинила США в нестабильной внешней политике.

"А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим "судьбоносным декларациям", - написала Захарова в Facebook.