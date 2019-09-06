Охранял обломки сбитого МН17: суд освободил еще одного боевика "ДНР"

Задержание боевика "ДНР"

Экс-боевик "ДНР" Александр Неведров, который охранял обломки после крушения Боинга МН-17 Малазийских авиалиний, был освобожден от тюремного заключения и приговорен к 5 годам лишения свободы условно.

Свидетеля катастрофы малазийского боинга задержали в начале февраля 2019 года в Торецке, передают Українськi Новини.

Неведрову было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях) Уголовного кодекса, и уже в августе состоялся суд.

Так как боевик является инвалидом, признал свою вину и имеет положительные характеристики, ему присудили 5 лет условно с требованием периодически уведомлять свое местонахождение.

Он был пять раз судим, имеет 2 несовершеннолетних детей и является инвалидом 3-й группы по зрению с марта 2018 года.

Свою "карьеру" в рядах боевиков "ДНР" Неведров начал в конце июня 2014 года. Он до конца ноября 2014 года охранял обломки самолета, с автоматом Калашникова стоя на блокпостах в районе Ждановки, Енакиево, Петропавловки Донецкой области.

Напомним, ранее Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17, бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады "ДНР" Владимира Цемаха, который крайне нужен Владимиру Путину.

До этого следователи из Нидерландов просили Киев не выдавать Цемаха РФ, - поскольку он крайне ценный свидетель, необходимый на слушаниях в Гаагском трибунале по данному делу.

Более того, 40 евродепутатов написали письмо главе украинского государства Владимиру Зеленскому с просьбой не включать Цемаха в список обмена пленными с Россией.