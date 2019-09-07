Вышинский летит в Москву - СМИ

Вышинский летит в Москву / Facebook / Кирилл Вышинский

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого ранее Владимир Зеленский хотел обменять на Олега Сенцова, в ближайшие минуты улетит в Москву, сообщил гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Пожелал хорошего полета и мягкой посадки в Москве. Ждем с нетерпением", — рассказал Киселев, передает Газета.ру.

Кроме того, с Сети появилось фото Вышинского из аэропорта "Борисполь".

Вышинский улетит в Москву / RT

Напомним, ранее задержанный по подозрению в государственной измене и ведении подрывной информационной деятельности против Украины Кирилл Вышинский, которого Киевский апелляционный суд выпустил из-под стражи под личное обязательство, заявил, что не видит смысла в участии в обмене пленными между Украиной и РФ.

В эфире НТВ он подчеркнул, что намерен доказать свою невиновность в суде.

Читайте такжеВ Кремле возрадовались освобождению ВышинскогоПо словам Вышинского, слухи об обмене появились спустя 2,5 часа после начала обысков в его квартире.



