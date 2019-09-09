Пускали электрический ток: Карпюк рассказал о жутких пытках, которые он перенес в российской тюрьме

9 сентября 2019, 18:53

Карпюка приговорили к 22,5 годам заключения, но после пяти лет российской тюрьмы, 7 сентября он вернулся в Украину.

Николай Карпюк
Николай Карпюк рассказал о пытках в российской тюрьме / Facebook Антона Наумлюка

Украинец Николай Карпюк, который 7 сентября вернулся в Украину в рамках масштабного обмена пленными, рассказал о жутких пытках, которыми выбивали признание российские тюремщики.

Каждый вечер с 21 по 25 марта 2014 года его вывозили на допросы с помощью электрического тока, поделился он историей, от которой стынет кровь в жилах, с BBC.

"Я тогда находился в изоляторе временного содержания № 1 Владикавказа. И при этом сутками не давали спать. Держали в комнате для допросов метр на метр, сваренной из металлических решеток. Сидеть или стоять нельзя, но закрыть глаз не давали", - рассказал Карпюк.

По словам пленного, на пятый день его снова отвезли на пытки – но назвали его "мазохистом", и сменили тактику – теперь на него давили психологически, угрожая похитить его на то время 9-летнего сына Тараса и жену Елену, и на его глазах делать с ними все то, через что он прошел.

"Когда я подписал все их документы, относиться начали нормально. К январю 2015 года я находился в ИВС-1 Владикавказа. Каждый вечер там вывозили какого-нибудь бедолагу на пытки. Ехали автозаком 10-15 минут. Затем заводили в какое-то помещение на четвертом этаже, там к соответствующим частям тел прикрепляли клеммы и пускали электрический ток", - отметил Карпюк.

Затем он рассказал еще более жуткие детали жестокости российских тюремщиков.

"А перед тем, как выводили из изолятора, на голову надевали целлофановый пакет и заворачивали скотчем. И этот скрежет скотча - это ужасно просто. Помню, как после пыток арестован просил, чтобы ему дали поспать. А ему кричали: "На колени! Бодрствовать!" Слышать это – тяжелее всего", - вспомнил Карпюк.

Как известно, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха и к 22,5 и 22 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994−1995 годов.

Напомним, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Президент Владимир Зеленский анонсировал второй этап обмена пленными.  По данным росСМИ, в Минске представители Трехсторонней контактной группы обсудят перспективу обмена пленными между Киевом и ОРДЛО в формате "всех установленных на всех установленных". Речь идет о формате "200 на 70".

Ранее Николай Карпюк неожиданно сделал комплимент россиянам.

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Россия пытки обмен пленными Николай Карпюк
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