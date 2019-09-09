Покушение на тернопольского ректора: полиция показала первое видео с подозреваемым

Полиция ищет подрывника авто ректора

Полицейские показали видео, на котором запечатлен вероятный "подрывник" ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого и его жены Оксаны.

Правоохранители хотят установить личность подозреваемого, которому на вид 18-25 лет, рост 160-170 см.

"Полицейские обращаются к гражданам, если вы узнали данное лицо и знаете о его месте нахождения, находились в промежуток времени с 1.30 ч. до 3.00 ч. 4 сентября вблизи места совершения преступления, а именно в селе Петриков или микрорайоне Дружба областного центра, проезжали на автомобиле с регистратором улице Будного, звонить по телефону в Тернополе (0352) 27-12-58 или на линию 102. Правоохранители гарантируют анонимность и денежное вознаграждение за информацию, которая составит оперативный интерес", - сказано в сообщении.

В полиции добавили, что начали уголовное производство по части 1 статьи 15 части 1 статьи 115 УК - покушение на убийство.

Напомним, 4 сентября в селе Петриков Тернопольской области во дворе частного дома Андрея Крысоватого произошел взрыв. СМИ узнали, что в руках у мужчины взорвался пакет, а недалеко от места взрыва нашли записку, в которой было написано: "Привет от нас. Ректору моменто море. Momento mori".

Позже стало известно, что жена ректора вуза лишилась глаза.