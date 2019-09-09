"Переговоры ведутся": Денисова рассказала о втором этапе обмена пленными

Киев готовит второй этап обмена пленными / Reuters

Второй этап обмена пленными между Украиной и Россией не за горами, но раскрывать детали переговоров не стоит.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире Громадского заявила, что переговоры о следующем обмене заключенными ведутся, но конкретные фамилии она отказалась называть.

"Переговоры ведутся по следующим освобождениям наших граждан, которые находятся в РФ и временно оккупированном Крыму. Если хочешь что-то сделать, то об этом надо молчать", — отметила омбудсмен.

Напомним, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Президент Владимир Зеленский анонсировал второй этап обмена пленными. По данным росСМИ, в Минске представители Трехсторонней контактной группы обсудят перспективу обмена пленными между Киевом и ОРДЛО в формате "всех установленных на всех установленных". Речь идет о формате "200 на 70".