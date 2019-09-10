Прекрасная осень: синоптик дала свежий прогноз погоды на завтра

Тепло продержится до выходных, свидетельствует прогноз погоды / 1zoom.ru

Погода в Украине в среду, 11 сентября, будет солнечной, сухой и комфортной. Воздух в течение дня прогреется до +25… +29 градусов. Ветер ожидается восточного и юго-восточного направления, 3-8 м/с. Такой прогноз сделала синоптик Наталия Диденко в Facebook.

Погода в Киеве завтра будет "идеальной", обещает Диденко. В столице будет наблюдаться синоптический комфорт - ни дождя, ни тумана, ни тумана, ни жары, будет ясно и сухо. Столбики термометров поднимутся +27 градусов.

Тепло в Украине продержится до выходных, а в субботу-воскресенье пройдут периодические дожди и похолодает, предупреждает синоптик. По ее словам, в восточных областях, на юге и в большинстве центральных областей Украины 14 сентября еще задержится теплая погода.

Читайте такжеСиноптик назвал особенность сентября 2019

Напомним, ранее синоптик предупредила о существенном похолодании, которое вместе с дождями придет в Украину 14-15 сентября.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань сказал, что в текущем году осень придет в Украину раньше 15 сентября. Эксперт предупредил, что в нашей стране в 11-13 сентября задождит.