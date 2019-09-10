Дело Крысина: суд оставил за решеткой "титушку"-убийцу журналиста Веремия

Юрий Крысин в зале суда / Фото: hromadskeradio.org

Во вторник, 10 сентября, Коллегия судей Верховного суда приняла решение относительно кассационной жалобы по делу "титушки" Юрия Крысина.

Согласно решению суда, по отношению к Крысину, обвиняемому в убийстве в феврале 2014 года журналиста Вячеслава Веремия, оставили в силе приговор в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

При этом суд рассмотрел кассационную жалобу адвокатов Крысина, которые просили оставить в силе приговор Шевченковского райсуда Киева, которым "титушка" осужден условно.

"Приговор Апелляционного суда города Киева от 13 июня 2018 года в отношении Юрия Крысина оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитников Крысина - без удовлетворения. Постановление Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит", - говорится в постановлении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Крысин на суде оскорбил мать убитого журналиста Веремия.