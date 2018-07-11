"Это ты больная. Умойся кровью". Крысин на суде оскорбил мать убитого журналиста Веремия

Во время зачитывания обвинительного заключения представителями Дарницкого райсуда столицы Украины Юрий Крысин, обвиняемый в соучастии в убийстве журналиста Вячеслава Веремия, в грубой форме нанес оскорбление его матери.

Соответствующее сообщение на собственной странице в социальной сети Facebook опубликовала журналистка Наталья Двали.

"Умойся сама кровью! Надо было лучше сына своего воспитывать! Уберите эту мамашу! Веремий сначала бросал гранаты, а затем приехал снимать! Это ты больная. Защитите меня от этого хамства. Я не хочу с вами общаться. Это тебя господь накажет!", − процитировала она реплики Крысина во время зачитывания обвинительного заключения.

Позднее Двали написала в комментариях о том, что Дарницкий райсуд объявил перерыв в заседаниях по данному делу до 13.00 16 июля. На данный момент судьи успели зачитать только 22 страницы обвинительного акта из 60.

Напомним, ранее, в декабре 2017-го Шевченковский райсуд вынес Крысину условный приговор, который вызвал большой резонанс в обществе. В Киеве прошло сразу несколько акций протеста, участники которых требовали пересмотреть дело. В частности, в начале марта возле Дарницкого райсуда Киева активисты "Национальных дружин" и националистической организации С14 забросали снежками, заплевали и несколько раз ударили обвиняемого. Уже летом 2018-го Апеляционный суд вынес Крысину новый приговор.