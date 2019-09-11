Снова-здорово: в Калиновке на складах Минобороны произошли взрывы

Пожарные. Иллюстративное фото / ДСЧС

На складах Минобороны Украины в Калиновке (Виннитчина) в среду, 11 сентября, произошло четыре взрыва.

В результате инцидента пострадавших нет, сообщает портал Громадське со ссылкой на представителя Минобороны Александра Мотузяника.

"Произошло задымление на территории технического арсенала, сейчас там работают все службы", — написал он.

Позднее местный портал "Вежа" пишет, что жители Калиновки сообщают о пожаре на артиллерийских складах и о звуках взрывов.

По информации Vinnytsia PressPoint пишет, что загорелась трава вблизи военных складов. В сторону Калиновки сейчас курсируют пожарные автомобили.

Далее, появилось официальное коммюнике от ГСЧС, 11 сентября в 11:36 вблизи Калиновки на технической территории 48 военного арсенала ВСУ произошло возгорание сухой травы на площади около двух гектаров. Официально зарегистрировано четыре случая детонации боеприпасов. К тушению были привлечены 30 человек огнеборцев и 7 единицы специальной техники.

Напомним, ранее масштабные взрывы на складах в Калиновке на складах с боеприпасами к РСЗО "Ураганам" и самоходным минометам "Тюльпанам" случались в начале осени 2017-го.