В Генштабе отчитались о ликвидации пожара на арсенале в Калиновке

В ГСЧС заверили, что второй Калиновки не будет/ Фото: Facebook/Генеральный штаб ВСУ

Пожарным и спасателям удалось локализовать и обезопасить очаги возгорания на территории военного арсенала возле Калиновки Винницкой области.

"По состоянию на 13:20 очаги возгорания локализованы, новых не наблюдается. Местами присутствуют единичные задымления территории", - сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Уточняется, что пожар уже не представляет опасности для военнослужащих и местных жителей. В Генштабе показали фотографии, на которых видно, что выгорели отдельные участки леса.

/ Фото: Facebook/Генеральный штаб ВСУ

/ Фото: Facebook/Генеральный штаб ВСУ

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что пожар полностью ликвидирован. Спасателям для борьбы с огнем понадобилось четыре часа, а причиной возгорания стала воспламенившаяся сухая трава.

"Менее четырех часов понадобилось для ликвидации пожара сухой травы на территории военного склада 48 арсенала Вооруженных сил Украины в Калиновском районе Винницкой области, которая могла бы привести к чрезвычайной ситуации. Благодаря слаженным действиям и четкому взаимодействию всех участников ликвидации пожара, наши пожарные уже в 15:15 потушили огонь. На месте от ГСЧС Украины работало 112 человек личного состава и 26 единиц техники. Жертв и пострадавших нет", - сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

На странице ГСЧС в Facebook написали, что "второй Калиновки не будет".

Напомним, ранее масштабные взрывы на складах в Калиновке на складах с боеприпасами к РСЗО Ураганам и самоходным минометам Тюльпанам случались в начале осени 2017-го.