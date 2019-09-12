Коммунальщики Днепра сняли флаги с могил погибших бойцов АТО

/ Фото Facebook Галина Пугачева

На Краснопольском кладбище у могил погибших бойцов АТО днепровские коммунальщики сняли сине-желтые флаги. В мэрии говорят, что флагам не могли обеспечить сохранность.

Восемь флагов батальона Донбасс и 21 флаг Украины активисты установили за свой счет на могилах бойцов еще в августе. Об этом сообщила Радио Свобода представительница инициативной группы, волонтер батальона Донбасс Алина Смирнова. В свою очередь, директор департамента соцполитики мэрии Днепра Юлия Дмитрова говорит, что данную инициативу не согласовали с городскими властями и администрацией кладбища. По словам Дмитровой, установленным флагам не могли гарантировать сохранение на кладбище, поэтому флаги и флагштоки аккуратно сняли и сейчас они хранятся в администрации кладбища.

Фото Facebook Галина Пугачева

В мэрии обещают, что в течение полугода будут установлены однотипные памятники на могилах бойцов, а вместо крестов на могилах появится единый большой флагшток у памятной стелы с Государственным флагом Украины.

Данная ситуация возмутила и инициаторов проекта, и семьи погибших. Они планируют добиться того, чтобы по крайней мере флаги батальона "Донбасс" вернули на место. Если этого не произойдет, активисты угрожают, что сами установят флаги, а еще – сообщат о случившемся президенту.

Напомним, в День памяти защитников Украины во Львове неизвестный нарисовал на памятнике Степану Бандере коммунистическую символику. Серп и молот красного цвета ярко выделялись прямо на постаменте памятника.