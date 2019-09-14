"Смертельная пятница 13": возле Крымского моста погиб рабочий

У Керченского моста погиб рабочий / Скриншот видео с youtube.com

В подконтрольном России Крыму в городе Керчь возле Крымского моста обрушился железнодорожный тоннель, есть жертва.

После обрушения тоннеля один человек сам откопался, говорится в Twitter-аккаунте блогера RoksolanaToday&Крым25%.

В Крыму в пятницу, 13 сентября, рабочий погиб на площадке строительства керченского ж/д подхода, сообщили в Инфоцентре Крымский мост, отвечая на запрос Керчь.ФМ.

"…С родственниками погибшего сотрудника связались, им будет оказана вся необходимая помощь", - заверили в Инфоцентре.Читайте такжеУченый назвал неизбежную угрозу для Крымского моста

У Керченского моста погиб рабочий / kerch.fm

/ kerch.fm

Напомним, в начале октября 2018 года обрушился пролет Крымского моста. Позже стало известно, что обрушение пролета могло произойти из-за ускорения темпов строительства моста и упрощения правил проведения работ.