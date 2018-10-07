Обрушение пролета Крымского моста: стали известны новые детали

Обрушение пролета Крымского моста / gorod55.ru

Обрушение пролета Крымского моста было вызвано ускорением темпов строительства и упрощением правил проведения работ.

При этом было проигнорировано "раскрепление пролета", а в результате порыва ветра "домкрат просел, там буквально пара сантиметров, но так как пролет не был закреплен, его качнуло и этого хватило для срыва с упора", приводит слова источника, знакомого с ситуацией блогер под ником RoksolanaToday&Крым.

"Как планировали, выйти на декабрь с укладкой ЖД путей уже не получится", - передает слова источника блогер в Twitter.

Напомним, ранее в России нашли причину обрушения пролета Крымского моста.